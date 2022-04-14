BLUP

BluWhale est la couche d'intelligence du Web3 qui alimente des applications intelligentes, des agents IA et des modèles grâce à l'orchestration des ressources, en s'appuyant sur un protocole de contexte de modèle pour évoluer on-chain. Au cours des dernières années, BluWhale a développé son réseau IA (place de marché bilatérale) pour atteindre 4 780 comptes entreprises et plus de 3 500 000 portefeuilles uniques, ainsi que traiter plus de 800 millions de portefeuilles dans une structure de graphe universelle couvrant 37 blockchains. Alors que The Graph, OriginTrail et MindNetwork ont conçu une infrastructure similaire, leur évolutivité pour l'IA est fortement limitée par le nombre et la vitesse auxquels les nœuds peuvent créer et exploiter des sous-graphes.

Nom de la cryptomonnaieBLUP

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

