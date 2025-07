BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

Nom de la cryptomonnaieBLOCX

ClassementNo.2050

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.32%

Offre en circulation100,105,173.9817376

Offre maximale169,000,000

Offre totale130,368,374.24553287

Taux de circulation0.5923%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.35030075592322985,2023-11-29

Prix le plus bas0.006644840383025562,2025-07-01

Blockchain publiqueNONE

Introduction"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.