BLOCK

Faire le lien entre Wall Street et le Web3. BLOCKstreet soutient la nouvelle génération de bâtisseurs qui propulsent l’adoption du USD1. L'équipe s’appuie sur des réussites à plusieurs milliards de dollars, des projets classés dans le top 100 et des réseaux de capital-risque majeurs.

Nom de la cryptomonnaieBLOCK

ClassementNo.3306

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16789242217477088,2025-07-21

Prix le plus bas0.029530839930425,2025-07-15

Blockchain publiqueETH

IntroductionFaire le lien entre Wall Street et le Web3. BLOCKstreet soutient la nouvelle génération de bâtisseurs qui propulsent l’adoption du USD1. L'équipe s’appuie sur des réussites à plusieurs milliards de dollars, des projets classés dans le top 100 et des réseaux de capital-risque majeurs.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
BLOCK/USDT
Blockstreet
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (BLOCK)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
BLOCK/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (BLOCK)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...