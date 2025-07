BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Nom de la cryptomonnaieBFTOKEN

ClassementNo.2705

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation97,804,874.6873

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0978%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08334376693291244,2025-05-07

Prix le plus bas0.001085677575088059,2025-07-24

Blockchain publiqueETH

