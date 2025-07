BEE

DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.

Nom de la cryptomonnaieBEE

ClassementNo.1924

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.61%

Offre en circulation125,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.125%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06429503090179263,2025-06-18

Prix le plus bas0.008385260612617898,2025-07-15

Blockchain publiqueBSC

