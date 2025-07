BBB

Bitgreen is a trusted leader in developing blockchain solutions to maximize verifiability, scaling, and market opportunities in solar and renewable energy, carbon offsets, environmental certification, and enterprise-grade sustainability solutions.

Nom de la cryptomonnaieBBB

ClassementNo.8553

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale500,000,000

Offre totale499,973,755

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.210101257388927,2024-11-05

Prix le plus bas0.009998377710226476,2025-01-28

Blockchain publiqueBASE

IntroductionBitgreen is a trusted leader in developing blockchain solutions to maximize verifiability, scaling, and market opportunities in solar and renewable energy, carbon offsets, environmental certification, and enterprise-grade sustainability solutions.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.