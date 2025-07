BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

Nom de la cryptomonnaieBAX

ClassementNo.1715

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,00

Offre en circulation79.159.947.394

Offre maximale100.000.000.000

Offre totale99.000.000.000

Taux de circulation0.7915%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.003376659937202931,2018-04-27

Prix le plus bas0.0000161,2021-01-11

Blockchain publiqueETH

IntroductionBabb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.