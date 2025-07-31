BACHI

BACHI est un memecoin développé sur la blockchain Base, inspiré d’un véritable Shiba Inu connu pour marcher sur ses pattes avant — une particularité rare et amusante qui incarne le message central du projet : défier les normes. En mêlant culture virale des memes et récit réel, BACHI mise sur l’engagement communautaire, les NFT et des contenus créatifs pour construire un écosystème décentralisé et ludique. Le projet met l’accent sur la transparence, la sécurité et la valeur à long terme, bien au-delà du simple effet de mode.

Nom de la cryptomonnaieBACHI

ClassementNo.3015

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation586,500,000

Offre maximale690,000,000

Offre totale690,000,000

Taux de circulation0.85%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.003823031716810274,2025-07-31

Prix le plus bas0.000206558145704144,2025-09-25

Blockchain publiqueBASE

