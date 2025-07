BABYSHARK

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Nom de la cryptomonnaieBABYSHARK

ClassementNo.2051

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation849,349,306

Offre maximale0

Offre totale999,999,736

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1883438358982307,2025-01-05

Prix le plus bas0.001023028137606008,2025-06-13

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

