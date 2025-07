AIDOGEXLM

AIDOGE is an asset on Stellar Network. 100% of the tokens belong to the community. By holding AIDOGE tokens, holders will be received daily dividends and weekly airdrop. AIDOGE will be burned at about 1% per week, up to 30% of total supply.

Nom de la cryptomonnaieAIDOGEXLM

ClassementNo.7481

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale93 999 915 861

Offre totale89 991 745 006,03539

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000454679378528458,2023-08-09

Prix le plus bas0.00000152547697304,2025-06-23

Blockchain publiqueXLM

IntroductionAIDOGE is an asset on Stellar Network. 100% of the tokens belong to the community. By holding AIDOGE tokens, holders will be received daily dividends and weekly airdrop. AIDOGE will be burned at about 1% per week, up to 30% of total supply.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.