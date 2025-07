AGC

Devolved AI is building a decentralized AI ecosystem focused on transparency, integrity, and community governance. Our platform leverages Argochain, a Layer 1 blockchain, to support our hybrid federated learning system, enabling community-approved datasets to be distributed and trained globally. Argocoin (AGC), our native cryptocurrency, empowers holders with voting rights in our DAO, allowing them to influence AI development decisions.

Nom de la cryptomonnaieAGC

ClassementNo.5099

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale100 000 000

Offre totale50 480 000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5322950751247449,2024-11-08

Prix le plus bas0.01619692680646896,2025-04-09

Blockchain publiqueAGC

