A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web.

Nom de la cryptomonnaieADS

ClassementNo.778

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.12%

Offre en circulation236,991,084.18

Offre maximale0

Offre totale250,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.8677211422744726,2021-11-16

Prix le plus bas0.05724287690655371,2023-08-13

Blockchain publiqueETH

