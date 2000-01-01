Modes de paiement P2P

Mode de paiement P2P : lors de la vente de cryptomonnaies, le mode de paiement ajouté sera présenté aux acheteurs comme l'une des options de paiement acceptées. Assurez-vous que le nom de votre compte de paiement correspond au nom que vous avez indiqué sur MEXC. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 modes de paiement.