Rejoignez un réseau mondial de traders P2P de premier plan et profitez d'avantages exclusifs à mesure que vous évoluez.

Avantages pour les marchands

En plus de 0 frais de transaction P2P, les marchands de différents niveaux peuvent bénéficier de multiples avantages

Marchand vérifié Vérifié Prime Legacy Titulaire d'un badge spécial Accès au Portail des marchands Intégration du trading via notre API Postuler maintenant Avantages améliorés Marchand BIZ BIZ Avatar personnalisé pour l'image de marque Possibilité d'avoir jusqu'à 0 ordres en attente Assistance prioritaire Postuler maintenant

Les exigences de dépôt varient selon le pays/la région, la monnaie fiduciaire et les politiques locales en matière de risque.