Programme Marchand P2P de MEXC
Rejoignez un réseau mondial de traders P2P de premier plan et profitez d'avantages exclusifs à mesure que vous évoluez.
En plus de 0 frais de transaction P2P, les marchands de différents niveaux peuvent bénéficier de multiples avantages
Portail des marchandsGérez votre activité P2P comme un pro — tout en un seul endroit. Accédez à des outils avancés pour gérer vos annonces, suivre vos ordres et optimiser vos performances.
Badge de marchand vérifiéInspirez confiance en un clin d'œil : affichez un badge vérifié à côté de votre nom de trading et attirez plus d'acheteurs de qualité.
Un service client dévouéBénéficiez d'une assistance prioritaire, 24h/24 et 7j/7. Notre canal dédié aux marchands vous garantit une réponse rapide à chaque étape de vos transactions.