Programme Marchand P2P de MEXC

Rejoignez un réseau mondial de traders P2P de premier plan et profitez d'avantages exclusifs à mesure que vous évoluez.

Avantages pour les marchands

En plus de 0 frais de transaction P2P, les marchands de différents niveaux peuvent bénéficier de multiples avantages

Les exigences de dépôt varient selon le pays/la région, la monnaie fiduciaire et les politiques locales en matière de risque.

Nous offrons :

Portail des marchands

Gérez votre activité P2P comme un pro — tout en un seul endroit. Accédez à des outils avancés pour gérer vos annonces, suivre vos ordres et optimiser vos performances.
Badge de marchand vérifié

Inspirez confiance en un clin d'œil : affichez un badge vérifié à côté de votre nom de trading et attirez plus d'acheteurs de qualité.
Un service client dévoué

Bénéficiez d'une assistance prioritaire, 24h/24 et 7j/7. Notre canal dédié aux marchands vous garantit une réponse rapide à chaque étape de vos transactions.

Comparaison des avantages

Postulez pour rejoindre le Programme de Marchands P2P de MEXC

Avant de pouvoir accéder aux outils marchands, aux avantages de visibilité et aux récompenses par paliers, vous devez remplir les conditions de base suivantes.
Vérification par SMS
Vérification par e-mail
Vérification d'identité (KYC) avancée
Expérience pertinente en trading P2P
Vérification requise
Avis important : La soumission d'une demande ne garantit pas son approbation. Chaque candidature est examinée en fonction de l'historique de conformité, du comportement de trading et du respect des règles de la plateforme. Le respect des critères minimaux ne garantit pas l'acceptation. Les comptes impliqués dans des activités frauduleuses, du wash trading ou des violations de nos politiques seront immédiatement disqualifiés. Délai de traitement : les demandes sont généralement traitées sous 7 jours ouvrables. Veillez à activer vos notifications par e-mail et via l'application pour recevoir les mises à jour.

FAQ

Pourquoi dois-je effectuer la vérification d'identité (KYC) avancée pour demander le statut de marchand ?

Pour garantir un environnement de trading sécurisé et conforme, tous les marchands P2P de MEXC doivent effectuer la vérification d'identité (KYC) avancée. Cela permet d'assurer la confiance, la transparence et une expérience sécurisée pour les marchands comme pour les acheteurs.