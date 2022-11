L'application MEXC Authenticator traite les informations d'identification à deux facteurs saisies par l'utilisateur et les stocke localement et de manière sécurisée. Les préférences de l'utilisateur relatives à l'affichage des données dans l'application sont également stockées localement sur son appareil. L'application ne se connecte jamais à Internet et n'envoie, ne partage ni ne divulgue aucune information personnelle aux développeurs, ou à toute autre application, serveur ou tierce partie de quelque nature que ce soit.

Analyse des données

Aucune information d'analyse n'est collectée par MEXC Authenticator. Aucune fonctionnalité d'analyse tierce n'est incluse dans MEXC Authenticator.

En fonction des paramètres de votre système iOS, Apple peut collecter des informations d'analyse sur votre utilisation de l'application et des informations relatives à tout plantage de l'application, et peut partager un sous-ensemble anonymisé de ces informations avec le développeur pour l'aider à améliorer l'application. Vous pouvez en savoir plus sur iOS App Analytics dans l'application iOS Settings sous les rubriques "Privacy" > "Analytics" et vous pouvez également consulter la politique de confidentialité d'Apple sur https://apple.com/privacy.