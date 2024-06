Qu'est-ce que ()

BreederDAO is the go-to asset production factory for quality gaming assets of the Metaverse. We generate curated assets that deliver best value at scale for some of the largest guilds in the Metaverse so they can supercharge their play-to-earn economies. All asset generation tools are developed in-house and derived from a combination of comprehensive game mastery, data-driven analytics and modeling. BreederDAO is committed to equipping the next billion players and becoming a pillar of the play-to-earn economy.

est disponible sur MEXC, ce qui vous permet d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de

- Lire les avis et les analyses sur sur notre blog

Guide d'achat de ()

Vous cherchez à savoir comment acheter des tokens ? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement les acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du . Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

Lancez-vous dans le trading des contrats à terme perpétuels

Une fois que vous vous êtes inscrit sur MEXC et que vous avez acquis des USDT ou des tokens , vous pouvez commencer à trader des produits dérivés tels que les contrats à terme , qui présentent une opportunité d'augmenter vos gains. Avec plus de quatre ans d'expertise dans le domaine des produits et des opérations à terme, MEXC est reconnu comme l'un des leaders mondiaux en termes de liquidité. Découvrez les avantages des effets de levier pouvant aller jusqu'à 200X, ainsi que des spreads plus élaborés et étroits.

Trader des contrats à terme

Que sont les contrats à terme ?

Les contrats à terme sont des accords légaux d'achat ou de vente de à une date future. Les contrats à terme sont une représentation contractuelle du token et le règlement réel des contrats à terme (ou d'espèces) aura lieu dans le futur lorsque le contrat sera exercé.

Si vous débutez tout juste dans le trading de produits dérivés et que vous ne savez pas par où commencer, consultez nos articles détaillés sur MEXC Learn. Vous y trouverez des tutoriels détaillés qui vous guideront tout au long du processus de trading des contrats à terme.

Ressources de

Pour une connaissance plus approfondie de , n'hésitez pas à consulter d'autres ressources.

MEXC Guides

Scalability – Intermediate Crypto Knowledge Guide Blockchain scalability could be an indicator for a project’s future growth. So, how much do you know about its importance and challenges?

Smart Contracts and Decentralized Applications – Intermediate Crypto Knowledge Guide Smart contracts are the core of blockchain. Meanwhile, decentralized applications empower users on blockchain. Learn it all at MEXC blog now!

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.