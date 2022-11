Le MX Token (MX) est un actif numérique décentralisé basé sur le réseau Ethereum et développé par MEXC comme preuve d'équité de notre communauté. En tant que seul token de la plateforme dans l'écosystème MEXC, le MX Token joue un rôle important dans la connexion des communautés, des équipes et des partenaires.

MEXC s'engage à renforcer la valeur du MX Token à travers la déduction des frais, le Launchpad, le M-Day, l'organisation des votes pour de nouveaux projets dans la Assessment Zone, etc. Le projet "Everything Growth Plan" a également été mis en place, rendant le MX le premier actif cross-chain de BSC et Heco et offrant des services tels que le prêt on-chain, le liquidity mining et le trading de DEX dans l'objectif d'améliorer l'économie de MX Token et d'augmenter la fréquence d'utilisation de l'actif.