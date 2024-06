Guide d'achat de BREED (BREED)

Déposez des USDT instantanément et sans frais via SEPA et effectuez une transaction au comptant pour acheter du BREED.

Si vous êtes un nouvel utilisateur, c'est l'option la plus simple pour acheter du BREED (BREED). MEXC prend en charge les cartes Visa et MasterCard.

Votre compte MEXC est la passerelle la plus simple pour acheter des cryptomonnaies. Mais avant de pouvoir acheter du BREED (BREED), vous devez ouvrir un compte et effectuer la procédure de vérification d'identité (KYC).

Vous cherchez comment acheter des cryptomonnaies ? Vous ne savez pas comment faire ? Ne vous inquiétez pas ! MEXC propose une grande variété de méthodes d'achat. Vous pouvez facilement acheter du BREED (BREED) avec les frais les plus bas et les niveaux de sécurité les plus élevés du marché partout où MEXC est disponible. Apprenez comment acheter du BREED (BREED) avec la plateforme MEXC Exchange et notre application dès maintenant.

Notre système de sécurité à la pointe de l'industrie et notre stabilité financière garantissent la sécurité votre identité et vos fonds.

Les versions web et mobile ainsi que les applications MEXC officielles pour iOS et Android sont prêtes à être utilisées !

Après vous être inscrit sur MEXC et avoir acheté vos premiers tokens USDT ou BREED, vous pouvez commencer à trader du BREED sur le marché au comptant ou sur le marché à terme pour obtenir des rendements plus élevés.

Le trading des contrats à terme est la porte d'entrée vers le trading avancé. Apprenez à acheter des contrats à terme sur MEXC dès maintenant et faites partie de l'élite du trading des contrats à terme ! Maîtrisez le trading des contrats à terme pour trader en toute confiance avec un effet de levier de 200X sur les tokens sélectionnés, ainsi que des frais de transaction de maker de 0.00 % et des frais de transaction de taker de 0.01 % ! Apprenez comment acheter des contrats à terme sur MEXC maintenant !

Information

Achetez des cryptomonnaies comme le BREED rapidement et en toute sécurité sur MEXC. Vous pouvez acheter des cryptomonnaies avec une carte de crédit, via un virement bancaire international (SWIFT), sur le marché P2P et via des services de paiement tiers (Simplex, Banxa, Mercuryo). Vous pouvez également trader de diverses cryptomonnaies entre elles, y compris sur le marché au comptant et sur le marché des produits dérivés tels que les swaps perpétuels.