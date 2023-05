Que sont les contrats à terme EDU ? Les contrats à terme EDU sont des contrats légaux d'achat ou de vente de EDU à une date future. Les contrats à terme EDU sont des contrats spéciaux représentant la cryptomonnaie EDU, et le règlement réel des contrats à terme EDU (en espèces) aura lieu dans le futur lorsque le contrat sera exercé Les contrats à terme EDU sont souvent utilisés pour se couvrir contre les variations de prix de EDU. D'autre part, ils permettent aux investisseurs de spéculer sur les fluctuations de l'actif sous-jacent. Pour simplifier, vous pouvez acheter (long) des contrats à terme EDU si vous vous attendez à ce que le prix de la cryptomonnaie augmente ou ouvrir une position courte (short) si vous pensez que le prix de la cryptomonnaie va baisser. Pour en savoir plus sur les contrats à terme, visionnez notre vidéo éducative : S'inscrire maintenant

Pourquoi trader des contrats à terme EDU ? Pas besoin de détenir le EDU lui-même Les non-détenteurs de EDU peuvent spéculer sur le prix du EDU et réaliser des profits rapidement sans acheter l'actif lui-même. Vous pouvez ouvrir une position sur un contrat à terme de EDU avec des USDT, et tous vos profits réalisés seront réglés en USDT. Effet de levier personnalisable Réalisez des profits importants sur EDU en ne payant qu'une fraction de son coût. Grâce à l'effet de levier, vous pouvez trader en suivant les petits mouvements du prix pour générer des profits qui vont justifier le temps et l'effort que vous avez fourni. Marché avec une liquidité élevée Les marchés des contrats à terme EDU ont une grande liquidité, avec un volume de trading de plusieurs milliers de milliards de dollars. Le trading sur un marché liquide et stable est moins risqué car les participants peuvent ouvrir et fermer des positions facilement avec un slippage faible. Diversification du portefeuille de cryptomonnaies Diversifiez vos stratégies de trading pour générer plus de profits. Les utilisateurs peuvent utiliser des stratégies de trading sophistiquées telles que la vente à découvert, l'arbitrage, le trading de paires, etc.

Pourquoi choisir MEXC pour le trading des contrats à terme ? L'utilisation d'une plateforme stable pour le trading des contrats à terme est essentiel pour effectuer des transactions réussies et obtenir des revenus plus élevés. MEXC a plus de 4 ans d'expérience dans le domaine des produits et des opérations à terme et se classe n°1 au monde en termes de liquidité. Nous fournissons : Effet de levier 1-200x qui peut être ajusté librement et qui est disponibles à la fois pour des positions longues et courtes

Système construit avec une architecture multiniveau et multicluster avec une technologie de moteur d'appariement pouvant atteindre 1,4 million d'ordres par seconde

Des prix raisonnables et transparents, une grande profondeur de trading, une gestion souple assurant le fonctionnement fluide même dans les conditions de marché les plus extrêmes et permettant d'éviter les liquidations accidentelles