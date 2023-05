L'utilisation d'une plateforme stable pour le trading des contrats à terme est essentiel pour effectuer des transactions réussies et obtenir des revenus plus élevés. MEXC a plus de 4 ans d'expérience dans le domaine des produits et des opérations à terme et se classe n°1 au monde en termes de liquidité. Nous fournissons :

Clause de non-responsabilité concernant le trading des contrats à terme

Le trading des contrats à terme est soumis à des risques importants liés à la volatilité des prix. Vous devez uniquement investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez évaluer avec vigueur votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas l'intégralité du montant que vous avez investi. Vous serez le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix de marché actuel) sont basées sur des sources tierces. Elles vous sont fournies « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non plus sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.