Ano ang kaganapang "Kickstarter"?

Ang kaganapang 'Kickstarter' ay isang aktibidad sa yugto ng paunang-paglunsad ng isang proyekto kung saan sinisimulan ng proyekto ang pagboto para sa paglulunsad sa MEXC, at pagkatapos ay i-airdrop ang mga token nito nang libre sa lahat ng matagumpay na gumagamit ng pagboto. Kung hindi maabot ang mga itinakdang layunin, kakanselahin ng MEXC ang nakalistang proyekto at ia-unlock ang token ng pagboto. Idinisenyo ang kaganapang ito upang makaakit ng higit pang mga premium na proyekto na ilista sa MEXC at magbigay ng mga libreng airdrop sa mga user ng MEXC.