Ano ang WILDCOIN (WILDCOIN)

The WILDCOIN project harnesses AI and Web3 to revolutionize the care experience. WILDCOIN’s proprietary Animal Vision AI (AVAI) technology assigns pets a unique Animal Decentralized Identity (ADID) connected to optimism, an ethereum equivalent layer-2 scaling solution, streamlining pet health record management for owners and veterinarians. The WILDCOIN token is the financial lifeblood fueling the WILD ecosystem. This unique token enables holders to unlock innovative DeFi features such as farming, high-yield staking, and savings within the ~$300 billion pet care sector. According to WILDCOIN's tokenomics, each on-chain transaction has a 0.5% transfer fee. The creators of this token envision a future where token holders benefit financially by contributing to animal welfare. As WILDCOIN expands its presence, more users will have the opportunity to support this impactful cause.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

WILDCOIN (WILDCOIN) Resource Opisyal na Website