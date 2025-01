Ano ang Vortex Protocol (VP)

VP has an indispensable position in the Torah ecosystem , As the carrier of Torah’s ecological value transfer, in addition to the circulation of Torah’s entire ecological value, At the same time, it also serves as a proof of the ownership of users in Torah low-carbon resource contribution incentive, equity participation of listed companies, new infrastructure contribution and Torah pool storage contribution. Circulation between, so that the entire ecology will develop in the direction of lower carbon and energy saving, more environmentally friendly and healthy, and more valuable potential.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Vortex Protocol (VP) Resource Opisyal na Website