Tuklasin ang mga pangunahing pananaw sa VitaRNA (VITARNA), kasama ang supply ng token nito, modelo ng pamamahagi, at real-time na datos ng merkado.

VitaRNA (VITARNA) Impormasyon

Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO

Opisyal na Website: https://www.vitarna.xyz/ Puting papel: https://cdn.prod.website-files.com/660c5ecb0aa2734474b1f98f/664f2716f8ba2ae0dc46333f_Artan_Bio_IPT_Whitepaper-May_23_2024.pdf