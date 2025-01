Ano ang Vested XOR (VXOR)

vXOR is vested XOR. It is called vested XOR because it is “turned into” XOR over time by taking a part of the daily burned XOR amount and buying back and burning vXOR. As it eventually can be turned into XOR, it is a companion token. All new vXOR has to be backed by output and will be created by on-chain governance, voted on by XOR token holders. 99% of the daily remint of XOR is proposed to buy back and burn vXOR.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Vested XOR (VXOR) Resource Opisyal na Website