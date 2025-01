Ano ang USDtez (USDTZ)

USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation.

USDtez (USDTZ) Resource Opisyal na Website