Ano ang USD ZEE (USDZ)

USD ZEE is a stablecoin backed by actual assets, including USD. One USD ZEE equals one underlying unit of the currency backing it, e.g., the U.S. Dollar, and is backed 100% by actual assets in the USD ZEE platform’s reserve account. Being anchored or “USD ZEE” to real world currency, USD ZEE provides protection from the volatility of cryptocurrencies.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

USD ZEE (USDZ) Resource Opisyal na Website