Ano ang UniFarm (UFARM)

UniFarm is a group farming project, where a user can stake a single token or an LP token and farm multiple tokens as staking rewards with an APY of up to 400% along with booster packs. As add-on features, UniFarm also has a launchpad and a multi Chain Bridge which provides multi-token rewards to the liquidity providers in the bridge.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!