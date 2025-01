Ano ang TWOOD (TWOOD)

TWOOD is not just about Tyron Woodley's legacy as a 5x UFC Champion—it's a bridge between Web2 fans and the future of Web3. By leveraging Woodley's influence, $TWOOD aims to bring sports enthusiasts into the world of decentralized finance, making it easier for traditional fans to experience the power of blockchain and cryptocurrency. With $TWOOD, Web2 and Web3 collide, creating exciting opportunities and a stronger community on Solana.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

TWOOD (TWOOD) Resource Opisyal na Website