Ano ang TryHards (TRY)

TryHards is an NFT shooting metaverse driven by the community - for the community. Gamers can collect and train their Fanatics (Champions) and weapons in order to make tactical decisions while they battle for honor in the arena on Planet X. Combining the best of DeFi and NFTs to create a truly unique and everlasting shooting metaverse. As early adopters of the play-to-earn genre, TryHards can be seen as a platform where gamers can find and interact with like-minded pioneers.

TryHards (TRY) Resource Opisyal na Website