Ano ang Tron Rice (RICE)

$RICE is the first 404 build launched on Tron via Sunpump and a new GameFi player launching their revolutionary crypto mystery box opening game, The Rice Cooker. This game combines engaging, high-stakes gameplay with multi-chain capabilities, offering players unique rewards and crypto assets through mystery box mechanics. In addition to gaming, the $RICE team is developing an OTC marketplace for all meme coins listed on Tron. This marketplace enables P2P and crowdfunded OTC off-dex trades, allowing large positions to change hands without affecting the chart price, thereby providing liquidity solutions and ensuring market stability.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Tron Rice (RICE) Resource Opisyal na Website