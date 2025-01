Ano ang Tree stuck in cat (TREEINCAT)

TREEINCAT is a meme token inspired by the whimsical tale of a tree that finds itself stuck in a cat, told from the cat’s philosophical and confused perspective. The project explores themes of existential humour and absurdity, engaging the community through memes that blend hilarity with thought-provoking questions about life, identity, and the unexpected entanglements of existence. The story is told with wit, imagery and animation shorts.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Tree stuck in cat (TREEINCAT) Resource Opisyal na Website