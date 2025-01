Ano ang TINGUS (TINGUS)

TINGUS is a Solana-based art project that has recently made the leap into the Web3 space by transitioning into a coin. As the first step in this new venture, TINGUS plans to launch a 5,000-piece NFT collection, offering investors the chance to join the community as official holders. The project is entirely centered around MasterTingus, an artist who consistently creates and releases new TINGUS-themed artwork daily.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!