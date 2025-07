THREE ($THREE) Tokenomics Tuklasin ang mga pangunahing pananaw sa THREE ($THREE), kasama ang supply ng token nito, modelo ng pamamahagi, at real-time na datos ng merkado. Currency USD

THREE ($THREE) Impormasyon Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce. Opisyal na Website: http://threeprotocol.ai/ Puting papel: https://three-3.gitbook.io/litepaper/ Bumili ng $THREE Ngayon!

THREE ($THREE) Tokenomics at Pagsusuri ng Presyo Galugarin ang mga pangunahing tokenomics at datos ng presyo para sa THREE ($THREE), kasama ang market cap, mga detalye ng supply, FDV, at kasaysayan ng presyo. Unawain ang kasalukuyang halaga at posisyon sa merkado ng token sa isang sulyap. Market Cap: $ 351.28K $ 351.28K $ 351.28K Kabuuang Supply: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulating Supply: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 351.28K $ 351.28K $ 351.28K All-Time High: $ 0.439654 $ 0.439654 $ 0.439654 All-Time Low: $ 0.00332873 $ 0.00332873 $ 0.00332873 Kasalukuyang Presyo: $ 0.00350753 $ 0.00350753 $ 0.00350753 Matuto nang higit pa tungkol sa presyo ng THREE ($THREE)

THREE ($THREE) Tokenomics: Ipinaliwanag ang Mga Pangunahing Sukatan at Mga Kaso ng Paggamit Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng THREE ($THREE) ay mahalaga para sa pagsusuri ng pangmatagalang halaga, pagpapanatili, at potensyal nito. Mga Pangunahing Sukatan at Paano Sila Kinakalkula: Kabuuang Supply: Ang maximum na bilang ng mga $THREE token na nagawa na o kailanman ay gagawin. Circulating Supply: Ang bilang ng mga token na kasalukuyang magagamit sa merkado at sa mga pampublikong kamay. Max na Supply: Ang hard cap sa kung ilang $THREE token ang maaaring umiral sa kabuuan. FDV (Fully Diluted Valuation): Kinakalkula bilang kasalukuyang presyo × max na supply, na nagbibigay ng projection ng kabuuang market cap kung ang lahat ng mga token ay nasa sirkulasyon. Rate ng Inflation: Sinasalamin kung gaano kabilis ang mga bagong token na ipinakilala, na nakakaapekto sa kakulangan at pangmatagalang paggalaw ng presyo. Bakit Mahalaga ang Mga Sukat na Ito para sa mga Mangangalakal? Mataas na circulating supply = mas mataas na liquidity. Limitado max na supply + mababang inflation = potensyal para sa pangmatagalang pagtaas ng presyo. Transparent na pamamahagi ng token = mas mahusay na tiwala sa proyekto at mas mababang panganib ng sentralisadong kontrol. Mataas na FDV na may mababang kasalukuyang market cap = posibleng mga signal ng labis na pagpapahalaga. Ngayong naiintindihan mo na ang tokenomics ni $THREE, galugarin ang live na presyo ng $THREE token!

Prediksyon sa Presyo ng $THREE Gustong malaman kung saan maaaring patungo ang $THREE? Pinagsasama ng aming pahina ng prediksyon sa presyo ng $THREE ang sentimento sa merkado, mga makasaysayang trend, at mga teknikal na tagapagpahiwatig upang magbigay ng isang pasulong na pananaw. Tingnan ang Prediksyon sa Presyo ng $THREE token ngayon!

