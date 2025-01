Ano ang The Nutting Professor (PRONUT)

The Nutting Professor (PRONUT) is a groundbreaking narrative-driven multimedia project that merges humor, suspense, and chaos into a compelling and interactive experience. Set in the eerie halls of Nutting University, the story revolves around Professor Eustace Nutting, a brilliant but unhinged scientist who experiments with the boundaries of reality after hours. Students and staff speak in hushed tones of his late-night escapades, claiming that he’s capable of mind-bending feats—but also terrifying consequences for those who cross his path.

The Nutting Professor (PRONUT) Resource Opisyal na Website