Ano ang The Almighty Loaf (LOAF)

$LOAF ISN’T JUST A LOAF OF BREAD, IT’S THE LOAF OF BREAD. The Almighty $LOAF (also ​known as $LOAF Bloke) is a Whole-Grain MEME King considered by many to be the ​very definition of the essence of GOOD WILL and FORTUNE, as well as a direct ​spawn of SOLANA. The Almighty Loaf is the deity of the CHAIN and outlook of ​Loafism, the very function of which is to see The Almighty Loaf in control of the ​universe and Solana’s meme productions.

The Almighty Loaf (LOAF) Resource Opisyal na Website