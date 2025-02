Ano ang Tenant Messo (TNNT)

Meet Tenant Messo, the underdog. Messo is a struggling tenant who can never pay his rent, living under the reign of the wealthy and powerful Landlord Ronald. Tired of being perpetually broke, Messo embarks on a mission to collect funds on Solana, aiming to challenge Ronald and ultimately become wealthier than him.

Tenant Messo (TNNT) Resource Opisyal na Website