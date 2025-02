Ano ang Templar DAO (TEM)

Templar DAO is The Protocol-Owned Liquidity (POL) in DeFi 2.0 launch on Binance Smart Chain (BSC). The protocol is powered by the TEM token, which is backed by a basket of assets like BUSD, LPs, etc. in the Templar treasury giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Templar also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

Templar DAO (TEM) Resource Opisyal na Website