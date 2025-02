Ano ang TELE (TELE)

Secured grant from TON foundation, TonX stands as a pioneering decentralized social protocol powered by TON, offering users an avenue to unlock earnings through their personal social networks. Rooted within the Telegram ecosystem, our vision is to seamlessly unite millions of users while incentivizing both Web2 and Web3 users to ascend as personal social graph influencers, fostering the growth of countless decentralized communities.

