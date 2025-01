Ano ang Take the L (L)

Take the $L is the slogan used by litecoin intern which took over the whole x. Utlimate meme coin narrative and the second token created right after $LESTER by $LESTER holders. The CTO is run buy a person who got follow from Litecoin itself. The idea of retarded graphics is with us so as a community we decided to become the most famous BLUE PILL! Imagin being us, we are pumping entire memecoin universe! TAKE THE L!

