Ano ang Swana Solana (SWANA)

$SWANA - Built on trust by those who believe in financial freedom and returning the power to the people. Who ever said that a Black Swan had to be a bad thing? The Black Swan Theory is a metaphor that describes an event that comes as a surprise that has a major effect. Black Swan events are characterized by their extreme rarity, severe impact and the fact that they were so obvious in hindsight. $SWANA is the Black Swan Event of 2024.

