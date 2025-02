Ano ang SuperCells (SCT)

SuperCells (hereafter referred to as "SC") operates a membership platform for medical and beauty clinics. SC is the first in the world to introduce blockchain technology to a medical and beauty clinic platform, providing advanced medical and beauty clinic services. This technological implementation addresses the issues arising from the rapid increase in medical and beauty clinics. Currently, many medical and beauty clinics are competing, leading to various troubles. SC functions as a platform to prevent disputes between users and clinics.

