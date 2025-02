Ano ang Stride Staked Umee (STUMEE)

stUMEE is the token received in exchange for staking UMEE with Stride. UMEE is the native token of the Umee project. Umee is the prominent lending protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking UMEE with Stride, users can earn stUMEE, which are redeemable for UMEE at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on UMEE. Stride currently supports staking UMEE on its mainnet, which launched in late July 2022. With stUMEE, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stUMEE can be staked now on Stride at app.stride.zone.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Stride Staked Umee (STUMEE) Resource Opisyal na Website