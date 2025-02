Ano ang Stabledoc (SDT)

StableDoc combines Blockchain-based and AI-driven telemedicine, in-home health and standard hospital services to deliver evidence-based “Doctor Anywhere” healthcare services to our patients all around the world. A key part of the integrated offering is our innovative and revolutionary use of NFT (Non-Fungible Token) to capture person-controlled and -directed medical Master Patient Index (MPI) for patient digital identities, with smart contracts that create self-sovereign permissioned access to patient data for medical research organizations, generating income for our patients. We partner with hospitals, laboratories, Health management organizations, National Health Insurance scheme from around the world.

Stabledoc (SDT) Resource Opisyal na Website