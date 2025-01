Ano ang Sprint Coin (SPRX)

Sprint is a cryptocurrency based on a blockchain architecture that was designed to be ASIC and GPU resistant, completely decentralized and accessible for the regular people. We removed the need of specialized hardware and high electricity costs by implementing a CPU friendly mining algorithm (YesPower). You can run a miner on your pc on several cores without even noticing it in terms of performance.

Sprint Coin (SPRX) Resource Opisyal na Website