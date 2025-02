Ano ang SpecialMetalX (SMETX)

SMETX is the real world asset token at the forefront of transforming the commodities market. With stability at its core, SMETX is backed by nickel wire (the most requested form in metal industries), ensuring a secure and reliable liquidity pool. As the worth of nickel steadily increases year by year, investors can trust in the resilience and growth potential of SMETX.

