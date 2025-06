Ano ang SolJar (SOLJAR)

Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

SolJar (SOLJAR) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng SolJar (SOLJAR) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng SOLJAR ngayon!