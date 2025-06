Ano ang Simple coin (SIMPLE)

A simple coin launched by a useless dev. The brain that came up with the idea of a memecoin named Useless, also came up with the idea of a memecoin named Simple. And Simple is a word with such a strong and powerful brand! Currently we are refining our strategy. Our plans include financing listings, airdropping whales tokens, creating a website, funding trending, expanding our brand and organizing community-driven campaigns such as giveaways.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Simple coin (SIMPLE) Resource Opisyal na Website

Simple coin (SIMPLE) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Simple coin (SIMPLE) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng SIMPLE ngayon!