Ano ang Simian AI (SIMAI)

$SIMAI powers blockchain-based data mapping technology that uses a combination of AI and sorting algorithms to process all information inserted as transactions. simianAI allows both non-technical professionals and developers to tackle real problems that arise from the utilization of generative AI using the blockchain as a tool. $SIMAI has a total supply of 100M tokens, distributed across liquidity, marketing, and staking seed. This ensures stability and growth while prioritizing community rewards and adoption. Decentralized Liquidity makes up 60% of the supply, secured through Uniswap V2 LP, ensuring smooth and fair trading experiences for all participants. Growth-Focused Allocation dedicates 8% to T10 CEX listings, 8% to marketing efforts, and 4% each for T1 CEX listings and community staking incentives.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Simian AI (SIMAI) Resource Opisyal na Website