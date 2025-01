Ano ang Shredded Apes Whey (WHEY)

$WHEY is the official utility token for the Shredded Apes Gym Club, providing a way to get access to our product line, which includes clothing, supplements, in-house services, grant discounts on secondary NFT collections, make in-game decisions, and also grants holders access to high-end perks. All of these will have burning mechanisms in place, in order to reduce the total circulting supply.

